Com R$ 3 milhões destinados pelo Dr. Fernando Máximo, Cerejeiras amplia cirurgias e investimentos na saúde

Por Assessoria

Publicada em 06/07/2026 às 08h10

Ao todo, mais de 240 procedimentos, entre realizados e previstos, reforçam a assistência à saúde em Cerejeiras, na região do Cone Sul de Rondônia. Os atendimentos foram viabilizados por emendas parlamentares do deputado federal Dr. Fernando Máximo e incluem mais de 140 cirurgias de catarata e pterígio já realizadas. Uma nova etapa de procedimentos eletivos também será iniciada nos próximos dias.

Durante visita institucional a Cerejeiras, o deputado federal Dr. Fernando Máximo informou que os recursos para essa nova etapa já foram repassados.

"Completamos R$ 3 milhões em recursos para Cerejeiras. Já realizamos mais de 140 cirurgias de catarata e pterígio e, agora, vamos iniciar mais 100 cirurgias eletivas de útero, ovário, vesícula e hérnia. O dinheiro já está disponível para atender esses pacientes", afirmou.

O prefeito Celso Lopes agradeceu ao deputado federal Dr. Fernando Máximo pelo apoio ao município e destacou a abrangência dos investimentos.

"Agradeço ao deputado pelo carinho que tem com o nosso município de Cerejeiras. Além de fortalecer a nossa saúde, os recursos também contemplam o setor agrícola, com a aquisição de máquinas, o apoio à APAE e o programa de castração de cães e gatos", afirmou.

Além da saúde, as emendas parlamentares destinadas pelo deputado contemplam o fortalecimento do setor agrícola, com a aquisição de máquinas, o apoio à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e o programa de castração de cães e gatos.

Durante a agenda, Dr. Fernando Máximo também agradeceu o apoio de representantes do Legislativo municipal, citando o presidente da Câmara, Celso Lopes, e os vereadores Antonio Marcos de Quadros Severo (Marcão da Rádio), Valmir Joaquim, Dione Ribeiro, José Ferreira da Silva (Zeca Rolista), Gercimara Barbosa, Elói Antônio Rosani, Irlei Kreuch e Jandir Emiliano (Jandir Vigilante).