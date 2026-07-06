Energisa leva programa de eficiência energética a Ariquemes com troca gratuita de eletrodomésticos

Por ENERGISA

Publicada em 06/07/2026 às 08h44

A iniciativa beneficiou clientes da Tarifa Social de Energia com a substituição de equipamentos antigos por modelos mais eficientes, promovendo economia na conta de energia, maior eficiência no consumo e sustentabilidade.

No último final de semana, a população de Ariquemes foi contemplada com mais uma edição do projeto “Nossa Energia”, iniciativa da Energisa que promove o uso consciente da energia elétrica e contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias cadastradas na Tarifa Social de energia elétrica e adimplentes com a distribuidora.

Agentes de campo da Energisa realizaram visitas e um diagnóstico energético nas residências. Após a análise, 50 famílias foram selecionadas para receber geladeiras, ventiladores novos, mais modernos e mais econômicos. Além disso, a ação incluiu também a doação de lâmpadas de LED, reforçando as práticas de eficiência energética na comunidade.

Além de mais conforto, os equipamentos contribuem para a redução do consumo de energia, ajudando as famílias e instituições a economizarem na conta de luz.

A ação reforça o compromisso da Energisa com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável no estado. “A substituição dos equipamentos garante mais eficiência no uso da energia, proporciona economia para o consumidor e contribui para a sustentabilidade do sistema elétrico. É uma ação que une benefício social e responsabilidade ambiental”, destaca Camila Teixeira, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia