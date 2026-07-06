Fim da linha para o Brasil; 15ª edição do Aberto do Madeira; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 06/07/2026 às 08h30

Fim da linha para o Brasil na Copa do Mundo 2026. No Tabelinha: calendário de eventos internacionais e artes marciais em Rondônia.

Queda da Seleção Brasileira na Copa 2026, avanços de França e Marrocos e classificação da Inglaterra.

Acabou! - O sonho do hexacampeonato foi adiado mais uma vez. Em Nova Jersey, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega por 2 a 1. A Seleção Brasileira teve boas chances, incluindo um pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães no início, mas parou no goleiro Nyland.

Na segunda etapa, o craque Erling Haaland resolveu o jogo de forma impiedosa: marcou o primeiro aos 34 minutos e ampliou aos 44. Nos acréscimos, Neymar descontou de pênalti, mas já era tarde. A Noruega avança às quartas de final.

Seleções nas quartas

As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 seguem definindo os rumos do Mundial. No primeiro dia de decisões, a França confirmou o favoritismo em um duelo tenso e equilibrado, superando o Paraguai por 1 a 0 para carimbar o passaporte para a próxima fase.

A grande sensação marroquina também deu show: com uma atuação dominante e sem dar chances ao adversário, Marrocos goleou o Canadá por 3 a 0 e garantiu sua classificação histórica para as quartas de final em grande estilo.

A Inglaterra carimbou o passaporte para as quartas de final em uma partida eletrizante. Os ingleses venceram o México por 3 a 2 em um duelo de cinco gols e seguem firmes na briga pelo título.

Tabelinha Rondoniense

Aberto do Madeira de Tênis em Porto Velho, Copa Norte de Taekwondo e qualificação técnica no motocross.

Tênis - Porto Velho será a capital internacional do esporte de 31 de agosto a 7 de setembro. O Tênis Clube da cidade recebe a 15ª edição do Aberto do Madeira, que este ano integra o circuito mundial das modalidades.

O evento distribuirá US$ 40 mil em prêmios. O beach tennis terá a etapa ITF BT100 (US$ 10 mil), enquanto o tênis profissional contará com os torneios ITF M15 e W15 (US$ 15 mil cada), somando pontos para o ranking global. As inscrições para o beach tennis já estão abertas.

Taekwondo - Porto Velho virou o centro das atenções das artes marciais no domingo (5). O Ginásio Cláudio Coutinho sediou a Copa Regional Norte 2026 de Taekwondo, unindo competidores de Rondônia e do Acre a partir das 9h.

Organizado pela CBTKD e FETRON, o evento contou com disputas de Luta, Poomsae e Parataekwondo. Além de somar pontos cruciais para o ranking nacional, a competição serviu como seletiva direta para o campeonato brasileiro, que ocorrerá no Rio Grande do Sul.

Motocross - A diretoria da Liga Independente de Motocross de Rondônia (Limero) marcou presença no Seminário Nacional de Formação de Comissários, em Boa Vista (RR). O treinamento de 16 horas ocorreu nos dias 2 e 3 de julho, promovido pela CBM e FEMORR.

Representada pelo presidente Adelmo Dias e sua equipe técnica, a comitiva rondoniense passou por aulas teóricas e práticas na pista. Agora certificados, os membros estão aptos a gerenciar provas oficiais alinhadas aos rígidos padrões de segurança nacionais.