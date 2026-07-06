Famílias, jovens e voluntários dão rosto à fé durante a Marcha para Jesus em Porto Velho; evento contou com cristãos de várias denominações 

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 06/07/2026 às 08h55

Mais do que um grande evento religioso, a Marcha para Jesus 2026 foi marcada pelas histórias de quem fez questão de ocupar as ruas de Porto Velho para celebrar a fé. Famílias inteiras, grupos de jovens, voluntários e cristãos de diferentes denominações transformaram a caminhada em um momento de comunhão, testemunho e esperança.

Entre os milhares de participantes estava Edvaldo Vieira de Araújo, que fez questão de levar toda a família para participar da Marcha. Para ele, a presença dos filhos e familiares no evento representa um compromisso com os valores cristãos.

"É muito importante para a família. Muita gente fala mal da Marcha, mas nós não devemos cair nessa armadilha do inimigo. Temos, sim, que participar e demonstrar a nossa fé em Jesus Cristo".

A juventude também marcou presença. Aos 17 anos, Davi Barbosa participou da caminhada ao lado dos amigos do ministério de jovens da igreja. Além de louvar durante o percurso, o grupo aproveitou o evento para vender pipoca e arrecadar recursos destinados às atividades da congregação.

"É muito bom estar interagindo com os irmãos na fé. A gente aproveita esse momento para levantar recursos para a obra do Senhor e continuar desenvolvendo o trabalho da igreja. Estou muito feliz de participar desse evento", disse o jovem.

Davi Barbosa participou da caminhada ao lado dos amigos do ministério de jovens da igreja

Outro participante que chamou a atenção foi Luciano Lobo. Carregando uma grande bandeira de Israel durante toda a caminhada, ele explicou que o gesto representa sua convicção cristã e o respeito à terra onde nasceu Jesus.

"Sou um cristão que professa a fé e também o apoio ao povo da terra de onde veio Jesus. Estou muito feliz de participar desse evento e poder demonstrar aquilo em que acredito".

Para o prefeito Léo Moraes, são justamente histórias como essas que dão sentido à Marcha para Jesus e mostram a força da comunidade cristã em Porto Velho. "Quando vemos famílias caminhando juntas, jovens dedicando seu tempo para servir à igreja e pessoas expressando livremente a sua fé, entendemos a importância de apoiar um evento como este. A Marcha para Jesus vai além da celebração religiosa. Ela fortalece valores, promove a união entre as pessoas e contribui para a construção de uma sociedade mais fraterna e solidária", afirmou o prefeito.

Ao longo de todo o percurso, cenas de oração, louvor, abraços e demonstrações de solidariedade reforçaram o espírito da Marcha para Jesus, consolidando o evento como um dos maiores encontros públicos de fé realizados em Porto Velho.