Luverdense vence Guaporé e leva vantagem para duelo decisivo da Série D

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/07/2026 às 08h40

O Guaporé terá de reverter a desvantagem no próximo domingo (12), às 18h, no estádio Cassolão, em Rolim de Moura, para continuar na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Após perder o confronto de ida por 1 a 0, o clube rondoniense precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar.

Uma vitória do Guaporé por apenas um gol levará a definição da vaga para os pênaltis. O Luverdense, por sua vez, avançará à fase seguinte caso consiga ao menos um empate fora de casa.

A vantagem da equipe mato-grossense foi construída na tarde de sábado, no estádio Passo das Emas. O zagueiro Feliphe marcou o único gol da partida ainda durante o primeiro tempo.

Depois de controlar grande parte das ações, o Luverdense passou a enfrentar maior pressão dos visitantes na etapa final. A defesa da equipe da casa, no entanto, preservou o placar e confirmou a vitória por 1 a 0 no primeiro encontro do mata-mata.