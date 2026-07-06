Gazin Porto Velho vence Gama por 2 a 0 e abre vantagem na terceira fase

O Gazin Porto Velho abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final ao derrotar o Gama por 2 a 0, na tarde de sábado, no Estádio Biancão, em Ji-Paraná. O confronto marcou a partida de ida da terceira fase.
A vantagem foi construída ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, França subiu mais alto que a defesa adversária e abriu o placar. O segundo gol foi marcado por Jeferson, aos 35 minutos.
Depois do intervalo, as linhas da equipe rondoniense foram recuadas. Com isso, o Gazin Porto Velho passou a administrar o resultado e explorar os contra-ataques diante da pressão do time do Distrito Federal.
A definição do classificado ocorrerá no próximo domingo, 12 de julho, às 16h, no Estádio Bezerrão. O Gama precisará vencer por três ou mais gols de diferença para avançar no tempo regulamentar.
Uma vitória do Gama por dois gols de vantagem levará a decisão para os pênaltis. O Gazin Porto Velho garantirá a classificação em caso de vitória, empate ou derrota por apenas um gol de diferença.
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