SINJUR promove arraial para aposentados e pensionistas da Roda de Conversa

Por SINJUR

Publicada em 06/07/2026 às 08h39

Evento reuniu filiados em noite de bingo, correio elegante, barraca do beijo, desfile de trajes e quadrilhão; iniciativa foi organizada pelas Diretoras Orquídea Monteiro, Jeiele Castro e Andréia Lobato

Na noite desta sexta-feira (3), o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) promoveu uma festa de São João especialmente voltado aos aposentados e pensionistas que participam da Roda de Conversa do sindicato. O evento reuniu filiados em uma noite marcada pela alegria, pela interação e pelo espírito junino.

Além dos aposentados e pensionistas, o arraial contou com a presença de mães de servidores, ampliando ainda mais o clima de confraternização entre os presentes.

A programação foi diversificada e garantiu momentos de descontração para todos. O bingo animou os participantes logo no início, seguido pelo correio elegante, que trouxe mensagens carinhosas entre os presentes. A barraca do beijo também foi um dos pontos altos da noite. O momento mais esperado foi o desfile para eleger o participante com a vestimenta mais original, que coroou a servidora Juserina e o servidor Jair como os grandes vencedores da disputa.

Para fechar a noite com chave de ouro, os dançarinos da Rádio Farol comandaram um animado quadrilhão, que levou todo mundo para a pista.

O arraial reforça o compromisso do SINJUR de promover momentos de integração e bem-estar entre seus filiados.