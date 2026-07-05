Alex Redano entrega mais de R$ 30,8 milhões em emendas para fortalecer Ariquemes

Por Mateus Andrade

Publicada em 05/07/2026 às 10h00

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano, realizou, na manhã desta quinta-feira, em Ariquemes, a entrega oficial de emendas parlamentares destinadas ao município e a diversas entidades que desenvolvem importantes serviços para a população.

Os investimentos contemplam áreas estratégicas como infraestrutura, agricultura familiar, saúde, educação, cultura, esporte, segurança pública e assistência social, reafirmando o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento de Ariquemes.

Entre os recursos já pagos estão R$ 10.581.000 para aquisição de blocos intertravados, R$ 6 milhões destinados à compra de uniformes escolares, R$ 4 milhões para aquisição de veículos e implementos agrícolas, R$ 2,5 milhões para um ônibus voltado ao transporte de pacientes da saúde, R$ 1.483.524 para aquisição de ônibus para o transporte público, além de R$ 1 milhão para a realização do aniversário do município e mais R$ 1 milhão para o Arraial de Ariquemes.

Também foram destinados R$ 340 mil para o Arraial do Garimpo, R$ 400 mil para aquisição de cadeiras destinadas ao Centro de Diálise, R$ 300 mil para a reforma das instalações do 7º Batalhão da Polícia Militar e R$ 150 mil para aquisição de passagens aéreas.

Além das emendas já liberadas, diversos investimentos seguem em fase de tramitação. Entre eles estão R$ 2 milhões para a realização da EXPOARI, R$ 170 mil para aquisição de implementos agrícolas destinados à ASPROCAN, R$ 150 mil para aquisição de silagem para a APRODIL, R$ 250 mil para reforma do telhado da Associação Esportiva União, R$ 100 mil para contratação de transporte de alunos do IFRO, R$ 100 mil para realização da FEMUAR, R$ 100 mil para aquisição de material permanente da AMAAR, R$ 80 mil para aquisição de vestimentas típicas do CTG, além de recursos destinados ao incentivo do ciclismo, de eventos esportivos e de outras ações comunitárias.

Durante a entrega, Alex Redano destacou que os investimentos representam uma parceria permanente com o município e com as entidades que atuam diretamente em benefício da população.

“Cada recurso entregue tem um objetivo claro: melhorar a qualidade de vida das pessoas. Seja fortalecendo a agricultura, investindo na educação, apoiando a saúde, incentivando a cultura, o esporte ou levando mais infraestrutura para Ariquemes. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que os recursos cheguem onde a população realmente precisa”, afirmou o parlamentar.

Ao todo, os investimentos destinados por Alex Redano para Ariquemes somam R$ 30.834.524,00, entre recursos já pagos e emendas em tramitação, reforçando o compromisso do presidente da Assembleia Legislativa com o desenvolvimento do município e o fortalecimento das entidades que prestam serviços à população.

Foto; Victor Vallone