Trio é preso com droga após perseguição e tiroteio na zona sul

Por pvhnoticias.com

Publicada em 05/07/2026 às 10h20

Três homens foram presos na manhã deste sábado (4), após uma perseguição policial que terminou com troca de tiros e apreensão de drogas na zona Sul de Porto Velho. A ação ocorreu durante a Operação Integrada de Policiamento Preventivo e Repressivo “Brasil Contra o Crime Organizado”, realizada pela Polícia Militar.

Segundo a ocorrência, uma equipe do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) patrulhava a Avenida Campos Sales quando suspeitou de um veículo Volkswagen Polo branco. Ao receber ordem de parada, o motorista fugiu em alta velocidade.

Durante o acompanhamento, os ocupantes do carro efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram. Em determinado momento, os suspeitos arremessaram um objeto, possivelmente uma arma de fogo, mas o material não foi localizado. Uma testemunha informou que um ciclista recolheu o objeto e fugiu.

A perseguição terminou no estacionamento de um supermercado na Avenida Jatuarana. Na abordagem, os policiais encontraram com B. dos S. G., de 24 anos, 30 porções de cocaína e uma balaclava. Já no local onde estava K. T. D. S. R., de 27 anos, foi apreendido um tablete de maconha. Com o motorista, L. H. da S. B., de 21 anos, nada de ilícito foi encontrado.

Na residência de Kedson, os militares localizaram três aparelhos celulares e uma máquina de cartão de procedência não comprovada. Na casa de Breno, após autorização do morador, nada de ilegal foi encontrado.

Ainda conforme a Polícia Militar, os três afirmaram que a facção atuante na região onde residem é o Comando Vermelho.

O trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes. Eles poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.