Samuel Costa denuncia cartel do leite, critica pulverização de agrotóxicos e anuncia isenção de IPVA para motocicletas de produtores rurais

Por ascom

Publicada em 05/07/2026 às 10h00

JARU (RO) – O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), fez um discurso contundente em defesa da agricultura familiar durante entrevista ao programa Abrindo o Jogo, apresentado pelo jornalista Hamilton Alves, na Rádio Nova Jaru FM 94,1. Na ocasião, Costa criticou o que classificou como um “cartel do leite”, denunciou a desigualdade enfrentada pelos pequenos produtores, questionou os impactos da pulverização de agrotóxicos e apresentou propostas voltadas ao fortalecimento do homem e da mulher do campo.

“O pequeno produtor está sendo penalizado”

Ao comentar a cadeia produtiva do leite, Samuel Costa afirmou que milhares de agricultores familiares vivem sob insegurança financeira devido ao baixo preço pago pelo litro do leite.

Assista trecho da entrevista: https://www.instagram.com/reel/DaYAMEdOLLn/?igsh=MXA5NmI1eGZuNDNwYg==

“Há uma espécie de discriminação com os trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, onde se compra e se paga pelo leite do pequeno produtor um valor muito abaixo do mercado. É uma latente discriminação, privilegiando um pequeno grupo da elite, enquanto quem vive do seu labor sofre por não saber quanto receberá no final do mês. Há relatos em diversas regiões de que o litro do leite não chega a um real pago a quem produz.”

Para Costa, essa realidade compromete a permanência das famílias no campo e exige uma atuação firme do Estado para garantir relações comerciais mais justas aos produtores.

Críticas ao uso de agrotóxicos

Outro tema que ganhou destaque na entrevista foi o avanço da monocultura da soja e seus impactos sobre as pequenas propriedades rurais.

Samuel Costa afirmou que muitos agricultores familiares convivem diariamente com a pulverização de defensivos agrícolas realizada por aeronaves e drones.

“Quem é da agricultura familiar e permanece no campo, além de ser asfixiado pela monocultura da soja, os que resistem a não arrendar seus pequenos lotes ficam respirando veneno. Talvez essa seja uma das maiores evidências do alto índice de câncer em nosso estado. O hospital hoje está superlotado. Há vinte anos não tínhamos tantas pessoas em tratamento contra o câncer. É necessário defendermos uma economia forte, mas de forma sustentável e responsável.”

O pré-candidato acrescentou que, em um eventual governo, pretende reforçar a fiscalização sobre a aplicação de defensivos agrícolas.

“A Anvisa e o nosso governo vão trabalhar para fiscalizar todas essas ações que ferem de morte o trabalhador rural e colocam em risco a saúde da população.”

Isenção de IPVA e CNH para trabalhadores rurais

Na reta final da entrevista, Samuel Costa anunciou propostas voltadas à valorização da agricultura familiar. Entre elas, a isenção do IPVA para motocicletas utilizadas por produtores rurais e a criação de políticas públicas para ampliar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo ele, a motocicleta é o principal instrumento de trabalho de milhares de famílias do campo.

“Muitos trabalhadores rurais utilizam a motocicleta para transportar verduras, hortifrutigranjeiros e outros alimentos que abastecem nossas cidades. Muitos circulam na clandestinidade, não por má-fé, mas porque não têm condições financeiras de arcar com os custos da regularização. Vamos legalizar esses trabalhadores e isentar do IPVA as motocicletas utilizadas na produção rural.”

Defesa da agricultura familiar

Ao encerrar a entrevista, Samuel Costa reafirmou que pretende colocar a agricultura familiar no centro das políticas públicas de seu plano de governo, defendendo crédito rural, assistência técnica, valorização da produção local, geração de emprego e renda e condições dignas para quem vive do trabalho no campo.

As declarações repercutiram entre os ouvintes do programa Abrindo o Jogo, um dos líderes de audiência na região central de Rondônia, reforçando o debate sobre os desafios enfrentados pelos pequenos produtores rurais e o futuro do setor no estado.