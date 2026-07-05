O TEMPO E A TEMPERATURA: domingo (5) mantém chuva em parte da Região Norte e calor

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 05/07/2026 às 09h40

O domingo (5) será de continuidade das instabilidades sobre a faixa norte da Região Norte. Segundo o Inmet, pancadas de chuva e trovoadas isoladas seguem previstas para Roraima, Amapá e parte do Pará, enquanto Amazonas mantém condições para chuva isolada ao longo do dia.

Em Boa Vista, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O mesmo cenário ocorre em Macapá, onde as instabilidades persistem durante o domingo. Em Belém, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, mantendo o tempo abafado.

Manaus segue com muitas nuvens e chuva isolada ao longo do dia, favorecida pela elevada umidade da atmosfera.

No sul da região, o tempo permanece firme. Palmas terá poucas nuvens, máxima de 35°C e umidade relativa do ar podendo cair para apenas 20%, índice considerado de atenção. Porto Velho também terá predomínio de sol, máxima de 37°C e baixa umidade durante a tarde. Em Rio Branco, o domingo será de poucas nuvens e elevação das temperaturas, com máxima prevista de 32°C.

As temperaturas continuam elevadas em praticamente toda a região, variando entre 21°C e 37°C nas capitais.

A umidade relativa do ar segue elevada em áreas de Amazonas, Pará, Amapá e Roraima, favorecendo as pancadas de chuva. Os índices variam entre 20% e 98%, com destaque para Palmas, onde a umidade mínima pode atingir 20%, e Porto Velho, com 20%, exigindo atenção à hidratação.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).