Deputado Dr. Fernando Máximo é o campeão de emendas para Vilhena, diz o prefeito Flori

Por Assessoria

Publicada em 05/07/2026 às 09h50

O município de Vilhena ampliou investimentos nas áreas de Saúde, Educação e Infraestrutura com recursos de emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal Dr. Fernando Máximo. Segundo o prefeito Flori Cordeiro de Miranda Júnior, os valores já ultrapassam R$ 40 milhões e financiaram obras de pavimentação, cirurgias eletivas, aquisição de equipamentos e outras ações voltadas ao atendimento da população.

O chefe do Executivo municipal destacou que os recursos destinados ao longo dos últimos anos têm acelerado a execução de obras e ampliado os serviços públicos em diferentes setores.

"Já são mais de R$ 40 milhões investidos na Saúde, na Educação e em Infraestrutura, inclusive em asfalto. Da última vez foram R$ 5 milhões para a pavimentação. Agora, com as emendas que vieram do deputado federal Dr. Fernando Máximo, a gente pôde fazer muitas cirurgias", afirmou Flori.

Saúde concentra parte dos investimentos

Segundo o prefeito, os recursos destinados à saúde fortaleceram a rede pública e ampliaram a oferta de cirurgias eletivas no município

"A Saúde tem avançado em Vilhena porque a gente se escora no gabinete do deputado federal Dr. Fernando Máximo. Eu falo isso por mim e pela cidade de Vilhena", afirmou.

Durante agenda em Vilhena, Dr. Fernando Máximo afirmou que a prioridade é destinar recursos para municípios que conseguem executar os investimentos com rapidez, garantindo que os benefícios cheguem à população.

"Tenho orgulho de destinar recursos para Vilhena porque eles são aplicados com rapidez, eficiência e chegam à ponta, atendendo especialmente as pessoas que mais precisam e que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS)". Vamos continuar investindo no município para que os recursos continuem chegando onde a população mais precisa, concluiu Dr. Fernando Máximo.

Novos investimentos previstos

Além da Saúde, as emendas destinadas ao município contemplam ações nas áreas de assistência social, infraestrutura, fortalecimento da produção rural e outras iniciativas consideradas estratégicas para o desenvolvimento de Vilhena.