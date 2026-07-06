Homem é perseguido e morto a tiros em plena via pública

Um homem identificado como Thiago dos Santos, de 31 anos, foi assassinado no fim da tarde deste domingo (5) na Rua Rio Tapajós, no bairro Dom Bosco, em Ji-Paraná.
Segundo informações, Thiago caminhava pela rua quando foi surpreendido por um motociclista armado com um revólver. O criminoso se aproximou da vítima e efetuou aproximadamente seis disparos. Gravemente ferido, Thiago caiu na via pública e ficou agonizando até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
A vítima foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
Após os disparos, o autor do crime fugiu em uma motocicleta e tomou rumo ignorado. Equipes da Polícia Militar, da Perícia Criminal e da Polícia Civil estiveram no local para realizar os levantamentos iniciais e dar início às investigações que deverão esclarecer a motivação do homicídio e identificar o responsável pela execução.
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