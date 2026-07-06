SINTERO celebra a convocação dos técnicos educacionais; convocação é fruto da luta da entidade pela valorização da educação pública

Por SINTERO

Publicada em 06/07/2026 às 08h27

Vitória da educação! A convocação dos técnicos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) é uma conquista histórica que merece ser celebrada por toda a categoria.

Desde a defesa da realização do concurso até a cobrança permanente pela convocação dos aprovados, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) esteve presente em cada etapa desse processo. Foram anos de mobilização, diálogo, reivindicações e pressão junto ao Governo do Estado para garantir que o concurso acontecesse.

A convocação demonstra que nenhuma conquista acontece por acaso. Cada nome chamado representa uma vitória construída pela união da categoria, pela persistência dos aprovados e pelo compromisso do SINTERO com a defesa dos direitos dos trabalhadores da educação

A chegada dos novos técnicos amplia a capacidade de atendimento à comunidade escolar e contribui para uma educação pública mais eficiente, estruturada e de qualidade. Além disso, a efetivação de servidores concursados valoriza o serviço público e garante mais estabilidade para o desenvolvimento das políticas educacionais

O SINTERO celebra esta importante conquista ao lado de todos os técnicos convocados e de suas famílias. A entidade continuará atuante para que novas convocações sejam realizadas, assegurando o preenchimento das vagas existentes

O sindicato também dá as boas-vindas aos novos servidores e coloca toda a sua estrutura à disposição dos concursados para orientar, acolher e defender seus direitos ao longo da trajetória profissional. O fortalecimento da categoria passa pela participação de cada trabalhador, e o SINTERO seguirá sendo um espaço de diálogo, representação e luta em defesa da educação pública e de seus profissionais.