Ladrão é recebido a tiros por militar na área rural de Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 06/07/2026 às 08h50

Na noite deste domingo, 05 de julho de 2026, uma tentativa de furto a residência foi frustrada em uma linha rural de acesso à rua 29-13, no setor de chácaras, nas proximidades do Motel Se Ki Sabe e do Balneário Fortaleza, às margens da BR-364, em Vilhena.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornal Rota Policial News, um jovem, filho de um sargento da Polícia Militar da reserva, ouviu o cachorro da propriedade latindo de forma insistente.

Ao verificar pela janela, ele avistou um homem usando short bege, camiseta verde e boné marrom, tentando invadir a residência, sendo que este chegou pela área de mata aos fundos da chácara.

O rapaz avisou imediatamente o pai que, de posse de uma arma de fogo, efetuou disparos na direção do suspeito com o objetivo de impedir a invasão. Ao perceber a reação do morador, o criminoso fugiu correndo da propriedade em direção à rua.

Durante a fuga, o suspeito quebrou as três tábuas da porteira da chácara para pular e atravessou para o outro lado da via, entrando em uma área de mata.

Além dos disparos efetuados pelo sargento da reserva, moradores relataram ter ouvido outros tiros vindos da região para onde o homem havia corrido. O sargento ainda tentou localizar o suspeito no matagal mas não o encontrou.

A Polícia Militar foi acionada tanto pelos moradores da residência quanto por vizinhos que escutaram os disparos. Guarnições realizaram buscas na mata e nas imediações, porém o suspeito não foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as devidas investigações da Polícia Civil, no sentido de identificar e prender o ladrão.

Apesar da tensão provocada pela ação criminosa, ninguém ficou ferido. Os moradores não sofreram lesões e o suspeito não conseguiu subtrair qualquer objeto da residência, tendo a tentativa de furto sido frustrada.