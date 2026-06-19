Seletiva de Taekwondo acontece neste sábado e define equipe de Porto Velho para o JIR 2026

Por André Oliveira

Publicada em 19/06/2026 às 12h02

Os melhores atletas de taekwondo de Porto Velho entram em ação neste sábado (20) em busca de uma vaga na equipe que representará a capital nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR). A Seletiva Municipal de Taekwondo será realizada no Centro de Ensino da Polícia Militar, localizado na Rua Aparício Moraes, nº 3869, reunindo competidores de diversas categorias.

A competição é promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com a Federação de Taekwondo de Rondônia (Fetron). Ao todo, 30 atletas estão inscritos para disputar as vagas nas categorias olímpicas oficiais da modalidade.

No masculino, as disputas acontecem nas categorias até 58 kg, até 68 kg, até 80 kg e acima de 80 kg. Já no feminino, as atletas competem nas categorias até 49 kg, até 57 kg, até 67 kg e acima de 67 kg.

Além das lutas de Gyeorugui (combate), a seletiva também definirá os representantes de Porto Velho na modalidade Poomsae (formas), nas categorias Individual, Duplas e Freestyle.

Para o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, a seletiva representa mais uma oportunidade de fortalecer o esporte e incentivar o desenvolvimento dos atletas da capital.

"A Prefeitura de Porto Velho tem trabalhado para ampliar o acesso ao esporte e criar oportunidades para que nossos atletas possam representar o município nas principais competições do estado".

Para o prefeito Léo Moraes, o incentivo ao esporte é uma ferramenta importante para promover inclusão, disciplina e oportunidades para a juventude. "Estamos investindo e fortalecendo o esporte em diversas modalidades porque acreditamos no potencial dos nossos atletas. Essa seletiva é uma oportunidade para que eles demonstrem seu talento e levem o nome de Porto Velho com orgulho para uma das maiores competições esportivas do estado. Nosso compromisso é continuar apoiando iniciativas que valorizem o esporte e contribuam para a formação de cidadãos".

O presidente da Federação de Taekwondo de Rondônia, José Girão Machado, ressaltou a importância da parceria para o fortalecimento da modalidade.

"A parceria com a Semtel é fundamental para garantir uma seletiva organizada e dentro dos padrões oficiais. Estamos confiantes de que Porto Velho será muito bem representada no JIR, com atletas preparados e comprometidos em buscar excelentes resultados para o município".