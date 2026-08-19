Motorista é socorrido após colisão entre carro e retroescavadeira em rodovia

Por Rondonianews.com

Publicada em 19/08/2026 às 08h40

Um acidente de trânsito foi registrado nesta terça-feira (18) em uma estrada da linha P50, Alta Floresta envolvendo uma retroescavadeira e uma picape Fiat Strada que trafegava com uma carretinha.

Segundo informações preliminares, a retroescavadeira seguia naP-50/Vila Marcão, enquanto a Fiat Strada trafegava no sentido de Alta Floresta D’Oeste. Por motivos ainda desconhecidos, o condutor da pick UP teria invadido a pista contrária e colidido contra a roda traseira da retroescavadeira.

Com o impacto, a Strada atingiu a região da sapata e da concha da máquina e, em seguida, saiu da pista.

O motorista da picape foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência. Na sequência, equipes da Polícia Científica também compareceram para realizar os procedimentos de perícia e apurar as circunstâncias do acidente.

As causas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades.