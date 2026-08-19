Motorista é socorrido após colisão entre carro e retroescavadeira em rodovia

Um acidente de trânsito foi registrado nesta terça-feira (18) em uma estrada da linha P50, Alta Floresta envolvendo uma retroescavadeira e uma picape Fiat Strada que trafegava com uma carretinha.
Segundo informações preliminares, a retroescavadeira seguia naP-50/Vila Marcão, enquanto a Fiat Strada trafegava no sentido de Alta Floresta D’Oeste. Por motivos ainda desconhecidos, o condutor da pick UP teria invadido a pista contrária e colidido contra a roda traseira da retroescavadeira.
Com o impacto, a Strada atingiu a região da sapata e da concha da máquina e, em seguida, saiu da pista.
O motorista da picape foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima.
A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência. Na sequência, equipes da Polícia Científica também compareceram para realizar os procedimentos de perícia e apurar as circunstâncias do acidente.
As causas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades.
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