Rondoniense conquista título internacional no HYROX e leva o estado ao topo do pódio na Argentina

Por Ingrid Valerie Abreu Nascimento

Publicada em 19/06/2026 às 14h10

O atleta e nutricionista esportivo de Porto Velho, Victor Tavares, conquistou o primeiro lugar na categoria Doubles Men do HYROX Buenos Aires 2026, competição internacional realizada no dia 13 de junho, na Argentina. Ao lado do atleta paulista Fábio Fonseca, ele completou a prova em 1h04min18s e venceu uma disputa que reuniu 272 atletas na categoria e cerca de 3.500 competidores no evento, que também serviu como classificatório para o Campeonato Mundial.

Apesar de ainda ser pouco conhecido pelo grande público no Brasil, o HYROX é uma competição que combina corrida e desafios físicos de alta intensidade em um único percurso. A etapa realizada em Buenos Aires teve caráter histórico por reunir competidores de diversos países da América do Sul e de outras partes do mundo, consolidando o crescimento da modalidade na região.

A conquista da dupla brasileira ocorreu em um cenário de crescimento acelerado da modalidade, que nos últimos anos tem atraído praticantes de corrida, musculação e treinamento funcional em diferentes países. Para Victor, o resultado alcançado na Argentina representa a consolidação de uma preparação construída ao longo de meses.

A rotina de treinos envolveu sessões específicas de corrida, força, resistência e estratégia de prova, além de cuidados rigorosos com alimentação e recuperação física. O maior desafio, segundo o atleta, foi conciliar a preparação esportiva com a rotina profissional e familiar, mantendo a disciplina necessária para competir em alto nível. “Grandes resultados são construídos nos dias em que ninguém está vendo”, destacou Tavares.

“Costumo dizer que o título é o pagamento do atleta. Ele simboliza meses de dedicação, disciplina e superação. No esporte, é a confirmação de que estou no caminho certo. Na vida pessoal, reforça a importância da fé, da persistência e da capacidade de acreditar nos próprios sonhos, mesmo diante das dificuldades”, afirmou.

Além da conquista esportiva, Victor acredita que o resultado ajuda a evidenciar o potencial dos atletas rondonienses em competições nacionais e internacionais. Na avaliação dele, o estado possui talentos capazes de alcançar grandes resultados, mesmo enfrentando desafios como a distância dos principais centros esportivos do país e a necessidade de mais incentivos ao esporte.

Ao longo da trajetória até o título, o atleta contou com o apoio da família, do treinador Marco Ferreira e de pessoas que acompanharam sua preparação, além do parceiro de prova Fábio Fonseca que compartilhou não só a vitória, mas também a jornada de preparação. Ele fez questão de dividir a conquista com todos que contribuíram para o resultado.

Representar Porto Velho e Rondônia em uma competição internacional foi um dos aspectos mais marcantes da experiência. Para Victor, a conquista demonstra que atletas da Região Norte podem competir em igualdade de condições com representantes dos principais centros esportivos do mundo.

“Tenho orgulho de representar Porto Velho e Rondônia e mostrar que atletas da nossa região podem competir em alto nível e conquistar resultados expressivos no cenário internacional. Espero que essa conquista também sirva de inspiração para outras pessoas acreditarem em seus sonhos.”