Rio Crespo recebe curso da Elero de Primeiros Socorros por indicação do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 17/06/2026 às 15h09

O município de Rio Crespo recebeu o curso de Primeiros Socorros, uma iniciativa promovida pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) e indicada pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). Os participantes tiveram a oportunidade de receber orientações práticas e técnicas fundamentais para o atendimento inicial em casos de acidentes, mal súbito, engasgos e outras ocorrências que exigem intervenção imediata.



Durante a entrega dos certificados, o prefeito de Rio Crespo, Éder Paraguai, destacou a importância da iniciativa para a população do município e agradeceu a parceria que possibilitou a realização da capacitação.“O conhecimento em primeiros socorros pode fazer a diferença entre a vida e a morte em uma situação de emergência. É uma oportunidade importante para a população se preparar e saber como agir até a chegada do atendimento especializado”, ressaltou.



O deputado Pedro Fernandes destacou que investir em qualificação é uma forma de fortalecer a cidadania e ampliar a capacidade de cuidado dentro das comunidades.



“Levar conhecimento para as pessoas é uma das formas mais importantes de transformar vidas. O curso de Primeiros Socorros prepara os participantes para agir com segurança em situações críticas e pode contribuir diretamente para salvar vidas. Fico muito feliz em ver mais essa capacitação chegando a Rio Crespo”, afirmou o parlamentar.



A médica Patrícia Araújo Henrique de Souza participou do curso e ressalta a relevância do aprendizado para o dia a dia da população.“Quando as pessoas têm conhecimento básico de primeiros socorros, elas conseguem agir de forma mais segura e eficiente até a chegada do suporte especializado, aumentando as chances de um desfecho positivo”, explicou.



A realização do curso reforça o compromisso da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Rondônia e das lideranças locais com a qualificação da população, promovendo conhecimento, cidadania e mais segurança para a comunidade de Rio Crespo.