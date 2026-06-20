Por PRF-RO

Publicada em 20/06/2026 às 09h15

Rondônia, 19 de junho de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, na última quinta-feira (18), um revólver calibre .38 e 50 munições, além de 2,37 g de substância análoga à maconha. A ação ocorreu por volta das 15h59, no KM 40 da BR-174, município de Vilhena/RO.

Durante fiscalização de trânsito, a equipe policial abordou uma caminhonete ocupada por dois homens. No decorrer dos procedimentos, os policiais perceberam um forte odor característico de entorpecentes vindo do interior do veículo. Ao serem questionados sobre o fato, o passageiro informou que era usuário de drogas e que portava pequena quantidade da substância. Em seguida, os agentes indagaram os ocupantes sobre a possibilidade de haver outros ilícitos no automóvel, momento em que o condutor relatou que transportava um revólver calibre .38 e 50 munições intactas. Os materiais estavam acondicionado dentro de uma mochila.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. Por outro lado, o passageiro, devido à quantidade substância em sua posse, foi responsabilizado pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e, por se tratar de uma infração de menor potencial ofensivo, foi liberado após assinatura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em juízo para responder pela conduta praticada. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Vilhena/RO para os procedimentos cabíveis.