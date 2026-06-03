Por PM/RO

Publicada em 03/06/2026 às 13h50

Uma pronta resposta das equipes da Polícia Militar de Rondônia resultou na desarticulação de um ponto de armazenamento de drogas e na prisão de um homem em flagrante na tarde da última terça-feira (2). A ocorrência, que teve início após uma tentativa de abordagem na Avenida Marechal Rondon, no bairro São José, culminou na apreensão de quase dois quilos de substâncias ilícitas.

Durante o policiamento na região, uma equipe da polícia militar receberam um alerta sobre o furto de uma motocicleta na cidade. Ao perceberem um veículo com características semelhantes entrando em um posto de combustíveis, os militares tentaram realizar a aproximação. O condutor desobedeceu à ordem de parada, iniciou manobras evasivas e fugiu em alta velocidade pelas avenidas Jamari e Liberdade, onde acabou perdendo o controle da moto e caindo.

Mesmo após a queda, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi capturado e contido, sendo identificado pelas iniciais C. M., de 32 anos. Com ele os militares encontraram uma sacola com cerca de 304 gramas de maconha. Ao ser questionado, o homem confessou que guardava uma quantidade ainda maior de entorpecentes em sua residência.

Diante das informações, os policiais militares deslocaram-se até uma residência, localizada na Rua Lauro Sodré, no bairro Jardim Social. No local, a equipe localizou mais 1,6 kg de maconha, aproximadamente 17 gramas de crack, duas balanças de precisão e outro aparelho celular.

Diante das evidências de tráfico de drogas, o envolvido recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia, junto com todo o material apreendido, para o registro da ocorrência. Após checagem nos sistemas oficiais, constatou-se que a motocicleta utilizada na fuga não possuía restrição de furto ou roubo.