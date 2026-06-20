Polícia Civil recupera celular e prende mulher por receptação e posse drogas

Por PC/RO

Publicada em 20/06/2026 às 09h30

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré, recuperou nesta sexta-feira (19) um aparelho celular furtado de um estabelecimento comercial no dia 15/06/2026 e prendeu uma mulher pelos crimes de receptação e posse de entorpecentes.

A recuperação do aparelho foi possível após trabalho da polícia realizado com apoio da equipe da Operação Brasil Contra o Crime Organizado. As investigações levaram os policiais até um imóvel já conhecido pelas forças de segurança e anteriormente alvo de investigações relacionadas ao tráfico de drogas.

No local, foi possível localizar T. R. da S., que já havia sido presa anteriormente pela Polícia Civil de Nova Mamoré em investigação pelo crime de tráfico de drogas. Após o acionamento remoto do alarme sonoro do aparelho, foi constatado que o celular furtado estava em sua posse.

Diante dos fatos, T. R. da S recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia. Durante revista pessoal, foram encontradas duas porções de substância com características compatíveis com crack, ocultadas em sua região íntima, além da quantia de R$ 390,00 em dinheiro. O aparelho recuperado será restituído ao proprietário após os procedimentos legais.

A Polícia Civil segue com as investigações e reafirma seu compromisso no combate aos crimes patrimoniais e ao tráfico de drogas.