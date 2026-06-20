PM prende mulher com facão após ameaças a estudantes em frente de escola

Por PM/RO

Publicada em 20/06/2026 às 09h30

Porto Velho (RO), 19 de junho de 2026 – Hoje, 19, por volta das 11 horas, no centro de Porto Velho, momentos de tensão foram registrados na frente de uma escola após denúncias indicarem que uma mulher portando um facão estaria ameaçando crianças no horário de saída dos estudantes.

Assim que recebeu a informação, uma equipe da Polícia Militar deslocou-se imediatamente ao local e encontrou a suspeita, uma mulher em situação de vulnerabilidade social, já contida por populares. Durante a abordagem, os policiais localizaram um cachimbo com características compatíveis ao uso de entorpecentes. O facão que estaria em posse da conduzida foi entregue à guarnição por uma testemunha presente no local.

A rápida intervenção policial foi fundamental para garantir a segurança das crianças, dos pais e dos profissionais da educação que se encontravam nas proximidades da unidade escolar.

O comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel PM Teixeira, destacou a importância da pronta resposta das equipes: “A Polícia Militar permanece vigilante e preparada para agir diante de qualquer situação que coloque em risco a integridade da população. Nossa missão é proteger vidas e garantir que a comunidade se sinta segura em todos os ambientes, especialmente nas áreas escolares.”