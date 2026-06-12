PM estoura boca de fumo e prende dupla com drogas na zona sul

Por pvhnoticias.com

Publicada em 12/06/2026 às 09h15

Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na noite de quinta-feira (11), na Rua Raimundo Campos, bairro Castanheiras, em Porto Velho.

A ação ocorreu durante a Operação Força Total e contou com a participação de equipes do Núcleo de Inteligência do 5º BPM, Núcleo de Inteligência do 9º BPM, Agência de Inteligência do CRP-I, Polícia Penal, Força Tática do 5º BPM e Força Tática do 9º BPM.

Segundo a ocorrência policial, os setores de inteligência receberam informações de que uma residência estaria sendo utilizada como ponto de comercialização de entorpecentes. Diante da denúncia, os policiais passaram a monitorar o imóvel e constataram intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do local em curtos intervalos de tempo, característica frequentemente associada ao tráfico de drogas.

Durante a vigilância, dois usuários foram abordados logo após deixarem a residência. Com eles, os policiais encontraram porções de maconha. Ambos afirmaram ter adquirido a droga no imóvel monitorado, sendo que um deles relatou ter efetuado o pagamento por meio de PIX utilizando uma máquina de cartão.

Com os indícios reunidos, as equipes realizaram a intervenção no imóvel e abordaram dois suspeitos, de 28 e 30 anos. Durante as buscas na residência, os policiais encontraram porções de cocaína já fracionadas para venda, uma porção maior da mesma droga, porções de maconha, um tijolo de maconha pesando aproximadamente 387 gramas, além de duas balanças de precisão e diversos materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Também foram apreendidos quatro máquinas de cartão, três aparelhos celulares, um carregador de pistola calibre .38 TPC, uma caixa de pistola da marca Taurus, documentos diversos e a quantia de R$ 7.854,50 em dinheiro.

Parte do dinheiro, no valor de R$ 7.650,00, foi encontrada dentro de um guarda-roupas utilizado por uma mulher que estava na residência. Segundo a polícia, ela não apresentou comprovação da origem do valor, que foi apreendido para investigação.

Ainda conforme a ocorrência, um dos suspeitos assumiu ser o proprietário das drogas encontradas no imóvel. No entanto, os policiais verificaram que pagamentos relacionados à comercialização dos entorpecentes também estariam vinculados ao outro investigado, circunstância que reforçou a suspeita de associação para o tráfico.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Justiça. Eles poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A operação resultou na interrupção das atividades ilícitas no imóvel e na apreensão de uma significativa quantidade de drogas, dinheiro e materiais supostamente utilizados na comercialização de entorpecentes.