Polícia Civil prende investigada por tráfico de drogas em São Domingos do Guaporé

Nesta quinta-feira (11), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia de Costa Marques, com o apoio da Delegacia de Alvorada d'Oeste, cumpriu um mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação relacionada ao crime de tráfico de drogas.
A ação foi realizada no distrito de São Domingos do Guaporé, pertencente ao município de Costa Marques/RO. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram entorpecentes e diversos materiais associados à prática criminosa, corroborando os elementos já reunidos durante as investigações.
Diante das evidências encontradas, foi efetuada a prisão em flagrante da investigada M.P.L., que foi conduzida à Delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e a repressão qualificada à criminalidade.
Denúncias podem ser realizadas pelos canais disponíveis:
Disque-Denúncia da PC/RO (197)
WhatsApp (69) 3216-8940
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