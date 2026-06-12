Polícia Civil prende investigada por tráfico de drogas em São Domingos do Guaporé

Por PC/RO

Publicada em 12/06/2026 às 09h00

Nesta quinta-feira (11), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia de Costa Marques, com o apoio da Delegacia de Alvorada d'Oeste, cumpriu um mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação relacionada ao crime de tráfico de drogas.

A ação foi realizada no distrito de São Domingos do Guaporé, pertencente ao município de Costa Marques/RO. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram entorpecentes e diversos materiais associados à prática criminosa, corroborando os elementos já reunidos durante as investigações.

Diante das evidências encontradas, foi efetuada a prisão em flagrante da investigada M.P.L., que foi conduzida à Delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e a repressão qualificada à criminalidade.

Denúncias podem ser realizadas pelos canais disponíveis:

Disque-Denúncia da PC/RO (197)

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