Paolla Oliveira chama atenção com indireta: “Chance a um feio”

Por Sandra Cotrim Ribeiro/IG

Publicada em 12/06/2026 às 10h15

Paolla Oliveira voltou a movimentar as redes sociais na última quarta-feira (10). A atriz da TV Globo compartilhou uma sequência de fotos e vídeos em seu perfil no Instagram, reunindo momentos marcantes e registros especiais vividos ao longo do mês de junho.

Entre as fotos escolhidas, uma imagem em especial acabou chamando a atenção dos seguidores e gerando comentários na internet. Para quem não acompanhou, a quarta foto da publicação mostra um meme de um cachorro em uma sessão de terapia.

No meme aparece a frase: "Na verdade, tudo começou quando dei uma chance a um feio". Como era de se imaginar, a imagem levou alguns internautas a especularem se a publicação poderia ser uma referência a relacionamentos anteriores da atriz.

Entretanto, Paolla Oliveira não fez qualquer menção a ex-companheiros nem comentou o significado do meme. Na legenda da postagem, a atriz descreveu o álbum como um resumo de momentos recentes de sua rotina. "Já tá podendo dump de junho? A vida acontecendo do jeito que eu gosto", declarou.

Apesar de essa imagem ter causado certo burburinho, o restante da publicação reúne fotos da atriz curtindo o samba, ao lado de amigos e até mesmo de seus pets.