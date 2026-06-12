Mulher de Alberto Cowboy fala pela primeira vez após áudio de briga vazar: ‘Me senti invadida’

Por Fabíola Reipert/r7

Publicada em 12/06/2026 às 10h21

Depois que a briga com Alberto Cowboy virou assunto nas redes sociais, Priscilla Monroy, mulher do ex-participante de reality, resolveu se pronunciar pela primeira vez sobre toda a repercussão.

Na quarta-feira (11), ela publicou uma nota nas redes sociais e deixou claro que não pretende alimentar ainda mais a polêmica.

“Nos últimos dias, uma situação que fazia parte da minha vida privada acabou ganhando repercussão pública. Não vou entrar em detalhes nem responder a cada comentário que surgiu. Mas senti que era importante escrever algumas palavras, em respeito às pessoas que têm demonstrado carinho e preocupação”, iniciou.

Priscilla afirmou que ficou incomodada com a exposição do episódio e reforçou que discussões de relacionamento deveriam permanecer entre as pessoas envolvidas.

“Nunca quis que um momento pessoal se tornasse assunto público. Sempre procurei viver meus relacionamentos de forma discreta, longe dos julgamentos de quem não faz parte deles. Me senti invadida ao ver algo tão pessoal deixar de pertencer apenas a nós.”

Ela continuou: “Relacionamentos são feitos de conversas, diferenças, aprendizados, momentos de vulnerabilidade e, às vezes, também de mágoas. E, na maioria das vezes, essas questões pertencem apenas a quem as vive.”

A mulher de Alberto Cowboy também garantiu que não pretende voltar a comentar o assunto.

“Por respeito à nossa história e a tudo o que construímos, não vou alimentar especulações nem continuar expondo algo que deveria permanecer na esfera privada. Agradeço pelas mensagens recebidas nos últimos dias e pelo cuidado de tantas pessoas que escolheram agir com respeito.”