FFER vem a público repudiar o assédio e a importunação sexual sofrida por atletas do Gazin Porto Velho

Por FFER

Publicada em 12/06/2026 às 11h44

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia vem a público repudiar com veemência, o assédio e a importunação sexual sofrida por atletas da delegação do nosso filiado Gazin Porto Velho. O caso ocorreu no hotel que a delegação estava hospedada em Alagoas. O criminoso já foi identificado e preso. A FFER juntamente com a Federação Alagoana de Futebol acompanham de perto o caso. A FFER lamenta profundamente o ocorrido e reforça que o respeito é uma obrigação de todos.

Hoje a FFER e o Ministério Público de Rondônia lançaram a campanha de combate ao assédio à mulher durante a Copa do Mundo, mostrando que a Casa do Futebol de Rondônia está atuando pelo respeito às mulheres nos ambientes do futebol, a mulher pode estar onde ela quiser e o respeito é obrigação de todos.