Casa da Mulher Brasileira vai ampliar caminhos para autonomia e proteção de mulheres

Por Jhon Silva

Publicada em 12/06/2026 às 11h14

Para muitas mulheres que vivem em situação de violência, o desafio não está apenas em denunciar o agressor. Em grande parte dos casos, a dependência financeira acaba se tornando uma das principais barreiras para o rompimento desse ciclo. Dados levantados pelos órgãos de atendimento apontam que cerca de 77% das mulheres assistidas dependem economicamente do autor das agressões, situação que frequentemente prolonga o sofrimento dentro do ambiente familiar.

É justamente para enfrentar essa realidade que Porto Velho dará um passo importante com a construção da Casa da Mulher Brasileira. A futura unidade será implantada na Avenida Guaporé com a Rua Atlas, no bairro Três Marias, zona Leste da capital, com investimento estimado em R$ 17.387.078,27.

A estrutura foi planejada para concentrar, em um único espaço, serviços fundamentais para mulheres em situação de violência, como atendimento psicológico, assistência social, orientação jurídica, acolhimento especializado e suporte policial. A proposta é tornar o acesso à rede de proteção mais rápido, seguro e eficiente.

Além do acolhimento imediato, a Casa da Mulher Brasileira terá papel importante na construção da autonomia das mulheres atendidas, oferecendo ferramentas para que possam reconstruir suas vidas com independência e segurança.

Anne Cleyanne destaca a importância da Casa da Mulher Brasileira para fortalecer a proteção e a autonomia das mulheres em PVH

Segundo a coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM), Anne Cleyanne, a dependência financeira é um dos fatores que mais dificultam a saída de mulheres de relacionamentos marcados pela violência. “Quando a mulher depende exclusivamente da renda do agressor, ela acredita que sair daquele ambiente pode colocá-la e seus filhos em uma situação ainda mais vulnerável. Muitas vezes ela está há anos fora do mercado de trabalho, sem um currículo atualizado, e acaba desenvolvendo um sentimento de impotência e insegurança. Por isso, além do acolhimento, é fundamental que exista uma rede de apoio capaz de mostrar que ela pode reconstruir sua vida e garantir o sustento da família sem permanecer naquele ciclo de violência”.

Um dos diferenciais da unidade será justamente o setor de Autonomia Econômica, criado para ampliar as oportunidades de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

De acordo com Anne Cleyanne, o espaço atuará diretamente na construção da independência financeira das mulheres atendidas. “A Casa da Mulher Brasileira contará com um setor voltado exclusivamente para a autonomia econômica. Serão oferecidas oficinas, cursos de qualificação e ações voltadas à geração de renda. Também haverá articulação com empresas e instituições para facilitar a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, inclusive para aquelas que buscam o primeiro emprego. Além disso, elas terão acesso às informações sobre programas sociais e benefícios que podem auxiliar nesse período de transição, fortalecendo o processo de reconstrução de suas vidas”, destacou.

Prefeito Léo Moraes e ministra Márcia Lopes reforçam a implantação da Casa da Mulher Brasileira, fortalecendo a rede de proteção às mulheres

A implantação da Casa da Mulher Brasileira atende a uma demanda histórica de instituições, movimentos sociais e órgãos que atuam na defesa dos direitos das mulheres. O projeto ganhou novo impulso após a Prefeitura de Porto Velho assinar a decisão necessária para dar continuidade à execução da obra.

O processo foi destravado no início deste ano, permitindo o avanço das etapas técnicas e administrativas, e a Prefeitura também participou da elaboração e inclusão das adequações necessárias para viabilizar o empreendimento.

Para o prefeito Léo Moraes, a Casa da Mulher Brasileira representa mais do que um novo equipamento público; será um espaço de acolhimento, proteção e oportunidades para quem precisa recomeçar. “Estamos trabalhando para transformar esse projeto em realidade porque sabemos que muitas mulheres ainda permanecem em situações de violência por não enxergarem uma alternativa segura para seguir em frente. A Casa da Mulher Brasileira vai oferecer proteção, atendimento especializado e, principalmente, caminhos para a independência financeira. Nosso objetivo é garantir que essas mulheres tenham apoio para reconstruir suas vidas com dignidade, segurança e autonomia”, afirmou o prefeito.