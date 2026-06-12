Sindicatos covocam servidores e servidoras municipais para Assembleia Geral Unificada que ocorre no dia 23 junho

Por SINTERO

Publicada em 12/06/2026 às 11h08

O Sindicato dos Professores e Professoras do Estado de Rondônia (SINPROF), o Sindicato dos Servidores do Municipais de Porto Velho (SINDEPROF) e o Sindicato dos Trabalhares e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) convocam todos os servidores e servidoras do serviço público municipal a participarem da Assembleia Geral Unificada, que será realizada no dia 23 de JUNHO de 2026, a partir das 15:30h, na Sede Administrativa do SINTERO.

A convocação abrange todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação do município.

PAUTAS

Pagamento do piso instituído pelo Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Velho;

Negociação com executivo municipal;

Definição dos próximos encaminhamentos da luta em defesa dos direitos, da valorização e das condições de trabalho dos servidores públicos municipais.

Data: 23 de junho de 2026

Horário: a partir das 15:30h

Local: na Sede Administrativa do SINTERO