Decoração da Prefeitura fomenta o empreendedorismo jovem e impulsiona o comércio local

Por Beatriz Rodrigues

Publicada em 12/06/2026 às 11h41

O clima da Copa do Mundo tomou conta das ruas de Porto Velho, e as decorações realizadas pela Prefeitura têm gerado resultados que vão além do lazer e do entretenimento. O projeto, uma iniciativa municipal em parceria com a Fecomércio, tornou-se uma vitrine de inovação, impulsionando a economia e servindo como plataforma de marketing para negócios locais.

Rafael transforma a paixão pelo futebol em criatividade e empreendedorismo nas ruas decoradas da Copa

Um exemplo desse impacto positivo vem dos jovens empreendedores Rafael Teles, de 19 anos, e seu parceiro de negócios, Henrique Adriano. Apaixonados por futebol, os barbeiros viram nos trechos decorados das avenidas Sete de Setembro e Farquar a oportunidade de unir a paixão pelo esporte ao trabalho da barbearia, criando cortes de cabelo personalizados que remetem à bandeira do Brasil e à seleção.

Com improviso, eles transformaram o local em um estúdio ao ar livre para atender clientes e iniciaram a divulgação do trabalho por meio de vídeos nas redes sociais. A ação chamou tanta atenção que chegou a ganhar destaque em uma emissora local.

Jovens empreendedores aproveitam o clima da Copa para inovar e atrair clientes em Porto Velho

A iniciativa nasceu do desejo dos jovens de criar algo único e marcante durante o período da Copa. Em vez de seguirem as tradicionais pinturas de rua, eles decidiram unir o amor pelo esporte ao trabalho que já realizam no dia a dia. Como destaca Rafael Teles: “Tivemos essa ideia porque amamos futebol. Pensamos em fazer algo que ficasse marcado para nossa história, juntando a barbearia, que é com o que trabalhamos, e aproveitando a decoração da Prefeitura para impulsionar nosso negócio e o marketing também.”

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa reforça o incentivo ao empreendedorismo e à economia criativa durante o período da Copa do Mundo, fortalecendo oportunidades para os jovens e movimentando o comércio local.

A Copa do Mundo também é oportunidade de renda e visibilidade para pequenos negócios

Para garantir a organização do trabalho, os empreendedores solicitaram autorização para realizar a ação na via pública e para as gravações. Essa abertura do poder público reforça o compromisso da administração municipal em apoiar manifestações culturais e o comércio liderado pelos portovelhenses.

Segundo os idealizadores, o reflexo da ação no faturamento foi imediato. A movimentação gerada pelo espaço decorado atraiu mais clientes, resultando em aumento na demanda por cortes artísticos que simbolizam a torcida pelo Brasil.

Para Rafael, o investimento da Prefeitura na mobilização da Copa do Mundo também tem papel social, ao promover integração e bem-estar coletivo. “A paixão pelo futebol acaba tirando o foco de coisas ruins e atrai muita gente para o bem. A Prefeitura teve a visão de fazer essa decoração, e isso é muito bom para a população”, afirmou.

A ação dos jovens mostra como criatividade e empreendedorismo podem caminhar juntos com o esporte, fortalecendo o comércio local e promovendo momentos de integração social. Com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, iniciativas como essa reforçam o orgulho da comunidade e celebram a paixão nacional pelo futebol.