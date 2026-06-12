Petrópolis, na região serrana do Rio, terá novo sinal de TV aberta

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 12/06/2026 às 11h22

O Ministério das Comunicações vai levar novo sinal de televisão aberta para o município de Petrópolis, na região serrana do Rio. O canal vai ampliar o acesso da população à informação, cultura e ao entretenimento. A autorização para a retransmissão de TV foi publicada nessa quinta-feira (11), no Diário Oficial da União.

Com a ação, o ministério permite que sinais de emissoras geradoras de TV comercial ou educativa cheguem a localidades onde o sinal não alcança diretamente ou chega com baixa qualidade.

Para o início das transmissões, as emissoras precisam obter autorização de funcionamento das antenas junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Quando habilitadas, os moradores poderão assistir à programação pelo canal 38.

“O serviço de retransmissão de televisão ajuda a garantir que mais brasileiros tenham acesso à televisão com qualidade e menos interferências, principalmente em localidades mais remotas”, disse o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

A ampliação da retransmissão de TV aberta faz parte da estratégia de fortalecimento da radiodifusão no país, garantindo que mais comunidades tenham acesso gratuito à informação, programação educativa e conteúdos culturais.