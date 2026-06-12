Homem é morto com golpe de faca após desentendimento com cunhado

Por hora1rondonia.com

Publicada em 12/06/2026 às 09h00

Uma discussão entre familiares terminou de forma trágica nas primeiras horas da madrugada desta sexta-feira (12), no bairro Cuniã, zona Leste de Porto Velho. Uarlison de 32 anos, morreu após ser atingido por uma facada no peito durante um desentendimento envolvendo o próprio cunhado, identificado como Gelson de 30 anos. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Ana Neri e Ribeirão Preto e mobilizou equipes da Polícia Militar, do Samu e da Perícia Criminal.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, a confusão teve início por volta das 4h30 da manhã. Durante os primeiros levantamentos, o suspeito relatou aos policiais que Uarlison teria chegado à residência bastante alterado e supostamente sob efeito de entorpecentes. Ainda conforme a versão apresentada por Gelson, a vítima passou a fazer ameaças de morte e, durante a discussão, teria desferido um tapa em seu rosto, aumentando ainda mais a tensão entre os familiares.

As informações apontam que, em um primeiro momento, o investigado pegou uma faca e perseguiu o cunhado, mas não conseguiu alcançá-lo. Minutos depois, Uarlison teria retornado ao local e a discussão recomeçou. Foi nesse momento que Gelson voltou a correr atrás da vítima e desferiu um golpe de faca na região do tórax. A facada atingiu uma área considerada vital e Uarlison caiu gravemente ferido em via pública, não resistindo aos ferimentos.

Após o ataque, o suspeito afirmou que tentou conseguir ajuda de moradores da região para socorrer o cunhado, porém não recebeu resposta. Em seguida, caminhou até um posto de combustíveis na Avenida Amazonas, onde relatou o ocorrido a um frentista e pediu que a Polícia Militar fosse acionada. Quando a guarnição chegou ao local, Gelson permaneceu aguardando os policiais e se entregou espontaneamente, sem apresentar qualquer resistência. Uma equipe do Samu foi acionada, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após os trabalhos periciais, enquanto o suspeito foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes. A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer todos os detalhes e a dinâmica do homicídio.