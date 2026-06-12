Por dentro da missão antienvelhecimento de US$ 26 bilhões de Vladimir Putin

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 12/06/2026 às 10h04

Vladimir Putin estaria apoiando uma iniciativa científica de US$ 26 bilhões focada em prolongar a vida humana e retardar o envelhecimento, segundo informações divulgadas em 23 de abril de 2026 sobre o programa russo 'Novas Tecnologias de Preservação da Saúde'. O projeto inclui pesquisas em terapia genética, órgãos cultivados em laboratório, impressão de órgãos e até mesmo experimentos envolvendo temperaturas ultrabaixas.

O interesse pelo programa ressurgiu depois que o presidente da Rússia foi flagrado por um microfone aberto durante um desfile militar em Pequim, em setembro de 2025, discutindo imortalidade e transplante de órgãos com o presidente chinês Xi Jinping. Autoridades russas descreveram posteriormente os tratamentos antienvelhecimento como uma das prioridades científicas mais promissoras do país.

A iniciativa de longevidade do Kremlin, lançada em 2024, visa salvar milhares de vidas até o final da década, ao mesmo tempo em que posiciona a Rússia como líder em pesquisas antienvelhecimento.

De fato, Vladimir Putin permanece uma das figuras políticas mais poderosas e controversas do mundo há mais de duas décadas. Clique na galeria a seguir para saber mais sobre a vida e a carreira do líder.

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10/06/2026 21:24 ‧ HÁ 1 DIA POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL

MUNDO

VLADIMIR PUTIN

Vladimir Putin estaria apoiando uma iniciativa científica de US$ 26 bilhões focada em prolongar a vida humana e retardar o envelhecimento, segundo informações divulgadas em 23 de abril de 2026 sobre o programa russo 'Novas Tecnologias de Preservação da Saúde'. O projeto inclui pesquisas em terapia genética, órgãos cultivados em laboratório, impressão de órgãos e até mesmo experimentos envolvendo temperaturas ultrabaixas.

O interesse pelo programa ressurgiu depois que o presidente da Rússia foi flagrado por um microfone aberto durante um desfile militar em Pequim, em setembro de 2025, discutindo imortalidade e transplante de órgãos com o presidente chinês Xi Jinping. Autoridades russas descreveram posteriormente os tratamentos antienvelhecimento como uma das prioridades científicas mais promissoras do país.

A iniciativa de longevidade do Kremlin, lançada em 2024, visa salvar milhares de vidas até o final da década, ao mesmo tempo em que posiciona a Rússia como líder em pesquisas antienvelhecimento.

De fato, Vladimir Putin permanece uma das figuras políticas mais poderosas e controversas do mundo há mais de duas décadas. Clique na galeria a seguir para saber mais sobre a vida e a carreira do líder.