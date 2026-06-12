Relatório detalha condições de Deolane Bezerra em penitenciária

Por R7

Publicada em 12/06/2026 às 10h10

Um relatório detalhado da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista trouxe à tona informações sobre as condições de detenção de Deolane Bezerra. O documento aponta que a influenciadora, que cumpre prisão preventiva na unidade, está alojada em um pavilhão especial destinado a presas com nível superior, usufruindo de uma série de benefícios durante sua estadia.

A divulgação deste relatório ocorre em um momento crucial, servindo como base para uma decisão judicial. As informações contidas no documento foram utilizadas pela Justiça para indeferir o pedido da defesa de Deolane Bezerra, que buscava sua transferência para uma sala de Estado-Maior ou a concessão da prisão domiciliar. Este posicionamento judicial sublinha a relevância do conteúdo do relatório na avaliação das condições carcerárias.

Entre os privilégios destacados no relatório da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, está o acesso de Deolane Bezerra a uma cela individual. Além disso, a influenciadora tem à sua disposição uma televisão e um ventilador, contribuindo para um ambiente mais confortável. A cela ainda é equipada com um banheiro que inclui chuveiro elétrico, e há um bebedouro com água gelada disponível, garantindo necessidades básicas e um certo grau de conforto. A rotina alimentar da detenta é assegurada por quatro refeições diárias.

O documento também pormenoriza a disponibilidade de diversos itens de beleza e serviços para Deolane Bezerra. A influenciadora pode utilizar batom, esmalte, sombra e creme para cabelo, além de ter acesso a chapinha e secador. A lista de facilidades inclui ainda kits de higiene, atendimento médico, odontológico, psicológico e social. Para além das necessidades básicas, são oferecidas atividades esportivas e religiosas, bem como o direito a visitas familiares e a uma visita íntima mensal, assegurando a manutenção de laços sociais e bem-estar.

O entendimento da Justiça, ao analisar o relatório, foi de que a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista oferece uma estrutura considerada adequada para a permanência de Deolane Bezerra durante todo o processo. Esta avaliação reitera que as condições encontradas na unidade penal correspondem aos requisitos necessários para o cumprimento da prisão preventiva, refutando a necessidade de alteração do local de detenção ou de concessão de medidas alternativas.