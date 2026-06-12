Fernando Vilas da Blueray critica decreto federal e defende diálogo sobre novas áreas protegidas em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/06/2026 às 10h24

O pré-candidato a deputado federal Fernando Vilas da Blueray (PSD) manifestou preocupação com os impactos do Decreto nº 13.016/2026, publicado pelo Governo Federal, que cria uma nova área indígena com aproximadamente 8 mil hectares entre os municípios de Chupinguaia, Corumbiara, Parecis e Pimenteiras do Oeste. Segundo ele, decisões que afetam diretamente o futuro produtivo de Rondônia precisam ser construídas com maior participação das comunidades locais.

Ao comentar o tema, Fernando destacou que o estado possui papel estratégico na produção agropecuária nacional e que milhares de famílias dependem da atividade rural para gerar emprego, renda e desenvolvimento. Para ele, é necessário garantir que medidas de caráter ambiental ou territorial sejam acompanhadas de amplo diálogo com produtores, trabalhadores e moradores das regiões impactadas.

O pré-candidato afirmou ainda que respeita a preservação ambiental e os direitos dos povos indígenas, mas defende que o debate também considere a realidade das famílias que ajudaram a construir Rondônia ao longo das últimas décadas. Na avaliação de Fernando Vilas, o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental devem caminhar de forma equilibrada, sem que um tema exclua o outro.

Outro ponto levantado pelo empresário diz respeito à previsão de desapropriações de propriedades particulares eventualmente localizadas dentro dos limites definidos pelo decreto. Para ele, qualquer medida dessa natureza exige transparência, segurança jurídica e diálogo com os proprietários afetados.

Fernando Vilas defendeu que Rondônia tenha representação capaz de levar as demandas do estado aos espaços de decisão em Brasília, fortalecendo a defesa dos interesses da população, da produção e do desenvolvimento regional. Segundo ele, o futuro de Rondônia passa pela construção de soluções que conciliem preservação, segurança jurídica e oportunidades para quem vive e produz no estado.