Com investimento histórico em infraestrutura, Ezequiel Neiva acompanha obras de microrrevestimento em Cerejeiras

Por Alexandre Almeida

Publicada em 12/06/2026 às 10h33

A cidade de Cerejeiras continua recebendo importantes investimentos viabilizados pelo mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL). Nesta quinta-feira (11), o parlamentar acompanhou os trabalhos de microrrevestimento executados na Avenida Castelo Branco, uma das principais vias do município, ao lado do prefeito Sinésio José e do vice- prefeito Valdir Carlos.

Durante a visita, Ezequiel Neiva destacou a importância da obra para a infraestrutura urbana e lembrou dos recursos destinados para a execução dos serviços. Segundo ele, a melhoria contribui para aumentar a durabilidade do pavimento e proporcionar mais qualidade de vida à população. “Estive acompanhando os trabalhos de microrrevestimento em nossa avenida, melhorando a impermeabilidade e a qualidade das nossas ruas. É um grande trabalho da Prefeitura de Cerejeiras com apoio da Câmara Municipal e uma emenda que destinamos no valor de R$ 2 milhões para o município”, afirmou o deputado.

Além dos R$ 2 milhões aplicados na execução de aproximadamente 10 quilômetros de recapeamento com microrrevestimento, Cerejeiras também já foi contemplada com mais R$ 6,5 milhões para a realização de cerca de 10 quilômetros de recapeamento com asfalto usinado. O município ainda recebeu outros R$ 7 milhões para obras de pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD), ampliando significativamente os investimentos em infraestrutura urbana e mobilidade.

O prefeito Sinésio José ressaltou a parceria com o parlamentar e agradeceu pelos investimentos que vêm sendo direcionados para a cidade. “Estamos felizes porque são muitos recursos destinados para Cerejeiras. Isso traz vários benefícios para a população. Queremos agradecer ao deputado pelo trabalho que tem sido realizado não apenas em nosso município, mas em todo o Cone Sul e no estado de Rondônia”, declarou o prefeito.

O vice-prefeito Valdir Carlos também enfatizou as ações que têm contribuído para o desenvolvimento do município e para o bem-estar da população. “Quero agradecer o deputado por esse investimento no microrrevestimento e pela melhoria da nossa avenida. Além disso, temos recebido recursos para asfalto nos bairros Anchieta, Alvorada e São Paulo, investimentos na educação e apoio ao pequeno produtor rural. Nosso agradecimento, em nome de todo o povo de Cerejeiras, pelo trabalho e pela atenção constante ao nosso município”, destacou.

Durante a agenda, Ezequiel Neiva também reconheceu o apoio dos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio, Valmir Joaquim e Zeca Rolista, ressaltando a importância da união entre os poderes para garantir avanços à população.

O deputado ainda destacou o trabalho desenvolvido em parceria com o Governo de Rondônia, por meio do governador coronel Marcos Rocha, para viabilizar investimentos em infraestrutura no município. “Temos mantido um diálogo produtivo com o governador, coronel Marcos Rocha, em defesa das demandas de Cerejeiras. Graças a essa parceria, recursos têm sido disponibilizados para obras de microrrevestimento, recapeamento e asfaltamento. Faço esse trabalho com alegria e compromisso para continuar contribuindo com o desenvolvimento da cidade de Cerejeiras”, finalizou Ezequiel Neiva.