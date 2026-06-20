PM apreende arma, drogas e conduz três homens durante ação policial

Por jaru em ação

Publicada em 20/06/2026 às 09h15

Na manhã desta sexta-feira (19), uma ação da Polícia Militar resultou na condução de três homens à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ouro Preto do Oeste, após uma ocorrência que envolveu apreensão de entorpecentes, arma de fogo e munições.

A ação teve início após um suspeito que estaria envolvido em uma ocorrência registrada durante a noite anterior. De posse das informações, as equipes iniciaram diligências e localizaram indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência.

Durante as abordagens, os militares encontraram porções de substâncias semelhantes à cocaína e maconha. No decorrer da ocorrência, os policiais também visualizaram um homem portando uma arma de fogo no interior do imóvel. Após buscas realizadas na residência, foi localizada uma arma de fabricação artesanal municiada, além de diversas munições calibre .22.

Os três envolvidos foram detidos e encaminhados à delegacia, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos cabíveis da Polícia Judiciária.

A rápida resposta da Polícia Militar foi fundamental para retirar de circulação uma arma de fogo ilegal, munições e entorpecentes, contribuindo diretamente para a segurança da população e a manutenção da ordem pública.

Mais uma vez, a ocorrência demonstra o excelente trabalho realizado pela Polícia Militar, que atua diariamente no combate à criminalidade, garantindo maior tranquilidade e segurança para a comunidade de Ouro Preto do Oeste.