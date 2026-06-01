O TEMPO E A TEMPERATURA: confira a previsão para o Norte

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 01/06/2026 às 07h50

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para segunda-feira (1°), indica que a Região Norte continuará concentrando os maiores volumes de chuva do país. As instabilidades mais intensas, com raios e rajadas de vento, devem ocorrer no noroeste do Amazonas, em Roraima, no Amapá e no norte do Pará.

No Acre, em Rondônia e no sul do Pará, o tempo também fica instável, mas com pancadas de chuva mais isoladas e rápidas entre a tarde e a noite. Apesar das chuvas, as temperaturas seguem elevadas, mantendo o padrão de calor e alta umidade na região.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 33°C em Belém.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).