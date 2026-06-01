Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve - BR 319: o maior erro de Lula

Por Professor Nazareno

Publicada em 01/06/2026 às 08h00

Nos três mandatos como presidente do Brasil, o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já cometeu inúmeros erros administrando o país. Coisa até normal levando-se em conta a complexidade de uma nação com um território tão grande. Porém o maior erro de todos eles será a recuperação asfáltica da BR-319, que liga o barranco do paraná do Careiro no Amazonas a Porto Velho capital de Roraima. A rodovia Álvaro Maia não será, como se pensa, a redenção das duas decadentes capitais amazônicas, mas o início da destruição total de toda a região. Lula esperou a saída de sua Ministra de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, para, num ano político, fazer média com o povo amazonense. Assim como a BR-364, que criou o Estado de Rondônia e iniciou a devastação da Amazônia, essa outra estrada semeará o caos e levará ao fim dessa região.

Muitos amazonenses reclamam que vivem isolados do restante do país. Mas a partir de 1976 eles ganharam a estrada novinha e deixaram-na se acabar em pouco tempo. Fala-se, sem nenhuma prova, que algumas pessoas até ajudaram na destruição da própria estrada para assim beneficiar o transporte fluvial naquela época. Se a classe política do Amazonas quer tanto esta estrada por que gastaram junto com o BNDS mais de um bilhão de reais na época para fazer uma suntuosa e inútil ponte sobre o rio Negro ligando o “nada a coisa alguma”? Por que não fizeram essa ponte ligando a sua Manaus ao Careiro e consequentemente à BR-319? Lula vai abrir o coração da Amazônia com esta estrada desnecessária. Garimpeiros, madeireiros, invasores, latifundiários, grileiros, posseiros, ladrões de terras e assassinos de povos originários serão atraídos com a BR-319 asfaltada.

Lula e todo o governo do PT sabem que essa gente vai invadir e destruir o que ainda resta de floresta. Dizer que durante a Covid-19 pessoas morreram em Manaus por causa da estrada que não tinha asfalto é balela, tolice, hipocrisia total. Todo mundo sabe o porquê do caos na capital amazonense durante a pandemia. Esconde-se o real motivo porque Manaus assim como Porto Velho são, ainda hoje, redutos do bolsonarismo mais radical e doente que existe. Nossos irmãos amazonenses morreram aos montes na pandemia por causa da irresponsabilidade de um governo genocida e incompetente que queria usar Manaus como laboratório para o Kit-Covid. Além do mais, Lula pode estar dando um tiro no pé: nem os amazonenses muito menos os rondonienses vão votar nele por causa dessa estrada dispensável. O bolsonarismo por estas bandas é uma doença!

E depois, quem nos garante que muitos dos “empresários amigos”, de Manaus e também de Porto Velho ou mesmo até de fora, não serão contemplados com a futura privatização da mesma? A BR-364, por exemplo, já foi devidamente “doada” a forâneos, que hoje cobram pedágios exorbitantes trazendo mais fome, pobreza e miséria para todos nós. Lula e o PT ajudariam muito a nossa região se esquecessem essa rodovia de uma vez por todas. A Amazônia precisa ser preservada a todo custo! E depois, que importância têm Manaus e Porto Velho no jogo do bicho para serem ligadas com tanto custo ambiental assim? Se eu fosse o Lula iniciava a parte burocrática e depois de eleito, se for mesmo reeleito, acabava com essa brincadeira de mau gosto. Bastará dizer que o IBAMA ou outro órgão de defesa do meio ambiente não permitiu. Assim, pelo menos por mais quatro anos a região seria preservada. Esse asfalto incendiará tudo e o fogaréu está para começar.

*Foi Professor em Porto Velho

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