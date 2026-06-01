Semagri entrega mais de 500 toneladas de calcário a produtores de Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 01/06/2026 às 08h26

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri) realizou, na manhã de sexta-feira (29), durante a Rondônia Rural Show Internacional, a entrega das declarações de contemplação de calcário a dezenas de produtores rurais de Ji-Paraná. A ação ocorreu no estande da Prefeitura Municipal e tem como objetivo promover a correção da acidez do solo, melhorar a fertilidade da terra e aumentar a produtividade das lavouras.

Para ser contemplado com o benefício, o produtor rural precisa possuir o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). Nesta etapa, foram destinadas mais de 500 toneladas de calcário, beneficiando diretamente 36 produtores do município.

A iniciativa representa um importante incentivo ao setor agrícola, contribuindo para reduzir custos de produção, ampliar a rentabilidade das propriedades rurais e fortalecer práticas sustentáveis no uso da terra.

O prefeito Affonso Cândido destacou a importância do apoio à agricultura familiar para o desenvolvimento econômico do município. “Nosso compromisso é fortalecer cada vez mais a agricultura familiar, que tem papel fundamental na geração de emprego, renda e no abastecimento da população. Investir no produtor rural é investir no crescimento de Ji-Paraná”, afirmou.

O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Marcus Cândido, ressaltou que a distribuição do calcário atende uma demanda dos produtores e reforça o compromisso da administração municipal com o homem do campo. “Valorizar a agricultura familiar é uma de nossas prioridades e uma determinação do prefeito Affonso Cândido. Continuaremos trabalhando para ampliar os programas de incentivo e oferecer mais condições para que nossos produtores possam crescer e produzir com qualidade”, enfatizou.

A entrega das declarações de contemplação de calcário representa mais um passo importante para o fortalecimento da agricultura de Ji-Paraná, garantindo melhores condições de trabalho aos produtores e impulsionando o desenvolvimento rural sustentável do município

Fotos: Bruno Perazzoli.