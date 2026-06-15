“Não foi milagre, apenas gestão séria e combate à corrupção”, diz Hildon Chaves

Por Assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 11h30

O pré-candidato ao Governo do Estado pela Federação União Progressistas, Hildon Chaves, em discurso proferido durante a 3ª Marcha dos Vereadores de Rondônia, em Cacoal, falou sobre os resultados alcançados em seus oito anos como prefeito de Porto Velho. “Não teve nenhum milagre, apenas colocamos em prática os dois pilares que considero fundamentais: a gestão de qualidade e o combate permanente à corrupção”, disse. “Acrescento ainda que sempre tivemos um olhar atento à população e o firme desejo de cuidar das pessoas”.

A declaração foi dada na última sexta-feira (12), na OAB/Cacoal, a uma plateia formada por vereadores dos 52 municípios de Rondônia e representantes dos três poderes. Hildon Chaves foi promotor de Justiça do Estado durante 21 anos e enfatizou a experiência acumulada no combate à criminalidade no Estado. “No Ministério Público de Rondônia, sempre tivemos o combate à corrupção como prioridade dentro do serviço público”, lembrou. Hildon afirmou que o enfrentamento às facções criminosas é “um grave problema nacional” e cada estado “deve procurar resolver essa questão com soluções próprias”.

Hildon, que tem como vice na chapa o deputado estadual Cirone Deiró, afirmou que existe uma grande necessidade de repor o efetivo policial do Estado. “Faremos concursos públicos na Polícia Militar e Polícia Civil, isso é urgente e prioritário”, destacou. “Não temos mais soldados na PM. Se não for feito nada, em pouco tempo não haverá mais cabos e só teremos sargentos. São muitos anos sem concurso público. Isso se aplica também à Polícia Civil”, afirmou Hildon, que ressaltou o recente encontro que manteve com representantes do Sindicato dos Policiais Civis de Rondônia (Sinpol-RO).

Segundo o pré-candidato, “os dinheiros da população são, sim, suficientes para resolver os problemas de uma cidade, de uma grande capital como Porto Velho, e de todo o Estado de Rondônia, desde que se combata a corrupção de forma efetiva e permanente, desde que se faça uma gestão séria, de qualidade, com austeridade e investindo corretamente os dinheiros públicos”, assinala.

“Na época, até o prefeito Hildon fazia denúncias”, disse. “Ladrão comigo nunca se criou”, emendou, citando sua experiência de mais de duas décadas como promotor de Justiça. “Em Porto Velho nunca faltou dinheiro, quando falta dinheiro é porque o gestor é incompetente, ou é ladrão, ou as duas coisas juntas”. Hildon fez questão de dizer que entregou a prefeitura da capital “com muito dinheiro em caixa, com todas as obras em andamento no primeiro ano já devidamente empenhadas e com todas as dívidas pagas”.

GESTÃO

Empresário do ramo educacional, Hildon obteve grande sucesso na administração de um dos maiores grupos privados de educação do Estado, com mais de 1.300 funcionários. “Essa experiência na iniciativa privada nos proporcionou a capacidade de administrar com sucesso uma cidade como Porto Velho”, declarou. “Gestão é fundamental. Tudo é gestão. Se a dona de casa não fizer gestão dos mantimentos de casa, ou vai faltar, ou vai perder alimentos”, lembrou.

Ele admitiu que administrar a capital “foi o maior desafio da minha vida. Recebemos uma cidade e entregamos outra, completamente transformada, ao fim do nosso mandato”, disse. “Porto Velho é a maior capital do país, possui um território maior que alguns estados brasileiros e até países ao redor do planeta”, comparou. “É uma cidade com uma rede de ensino de 45 mil alunos, maior que a população inteira de muitos municípios brasileiros”, ressaltou.