Mulher é assaltada ao voltar de culto com familiares em Porto Velho

Por pvhnoticias.com

Publicada em 04/06/2026 às 10h20

Uma mulher de 28 anos foi vítima de assalto na noite de quarta-feira (3), enquanto retornava de um culto religioso acompanhada de familiares, no bairro Marcos Freire, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, a vítima caminhava pela Rua Itatiaia, empurrando uma bicicleta, ao lado dos dois filhos menores, da mãe e de uma amiga da família, quando o grupo foi surpreendido por um homem que chegou em uma motocicleta Honda Biz preta.

Segundo o relato, o criminoso exigiu a entrega dos pertences das vítimas e ameaçou atirar caso não obedecessem. Durante a ação, ele levou a bolsa da mulher, que estava na cesta da bicicleta, e fugiu logo em seguida.

Após o roubo, familiares da vítima conseguiram rastrear o aparelho celular levado pelo suspeito. O sinal indicava uma residência localizada no final da Rua Ataúfo Alves. No endereço, os policiais encontraram uma motocicleta Honda Biz com as mesmas características informadas pela vítima, estacionada na varanda e ainda com o motor quente.

Os moradores do imóvel negaram qualquer envolvimento no crime e autorizaram a entrada dos policiais para buscas. Nenhum dos objetos roubados foi localizado na residência.

A vítima não reconheceu os moradores como autores do assalto, mas identificou imediatamente a motocicleta encontrada no local como sendo a mesma utilizada pelo criminoso.