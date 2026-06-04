Lideranças do PL debatem desenvolvimento de Rondônia durante encontro estadual em Porto Velho
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 04/06/2026 às 11h10
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 O fortalecimento do diálogo entre lideranças políticas e a discussão de propostas para o futuro de Rondônia marcaram o encontro promovido pelo Diretório Estadual do PL nesta semana, em Porto Velho.

Realizado no Hotel Golden, o evento reuniu representantes de diversas regiões do estado em uma agenda voltada à troca de experiências, ao compartilhamento de ideias e à construção de estratégias relacionadas ao desenvolvimento rondoniense.

Durante a programação, também foram promovidas conversas entre integrantes do partido, possibilitando a ampliação de parcerias e o reencontro de lideranças que atuam em diferentes municípios de Rondônia.

A participação no encontro foi destacada como uma oportunidade para ouvir demandas, ampliar conhecimentos e somar esforços em iniciativas voltadas à população. A agenda integrou representantes de diferentes localidades em torno de debates sobre desafios e perspectivas para o estado.

Segundo os participantes, o compromisso com o diálogo e a busca por soluções conjuntas permanecem entre os objetivos centrais das atividades desenvolvidas pela legenda em Rondônia. 

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