Escola do Legislativo leva aulões e cursos para a população de Buritis durante a 9ª Expobur

Por Jocenir Sérgio Santanna

Publicada em 04/06/2026 às 11h00

Alunos do curso na Escola do Legislativo (Elero) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

A Escola do Legislativo (Elero), braço educacional da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), está oferecendo em Buritis uma série de cursos para os estudantes locais. As atividades começaram nesta quarta-feira, (3), com um aulão de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ministrada pelo professor Márcio Poeta, em dois turnos, com alunos da Escola Marechal Rondon e da Escola Buritis. A capacitação beneficia dezenas de estudantes do ensino médio que se preparam para a prova que garante vaga em universidades de todo o país. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal forma de ingresso no ensino superior brasileiro e a redação dessa prova representa uma das maiores preocupações dos estudantes.



Aulão de redação para o Enem, ministrada pelo professor Márcio Poeta (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)



Os aulões e palestras da Escola do Legislativo em Buritis atendem uma solicitação do deputado Delegado Lucas (PL) e são realizados no Parque de Exposições Mauro Roberto Gonçalves Silva. O local recebe a 9ª edição da Exposição de Buritis. Além das aulas de redação para o Enem, durante roda a semana, serão realizadas aulas de orientação vocacional e preparação para o mercado de trabalho, fotografia e palestra sobre a Lei Lucas com ênfase em primeiros socorros. Os estudantes que participam das atividades recebem certificado de participação, que podem ser utilizados como horas complementares.



Para o diretor da Escola do Legislativo, Welys Assis, os aulões e as palestras reforçam a preparação dos jovens para a redação do Enem, mas também abrem novos horizontes para o despertar estudantil e profissional. “A Escola do Legislativo está cumprindo com a sua missão de levar conhecimento e orientação para a comunidade estudantil e para a comunidade em geral. Estamos mais uma vez em Buritis trazendo conhecimento e oportunidades para quem busca novos objetivos. Agradecemos à direção e aos professores das escolas que participaram desde primeiro dia de atividades e convidamos para que todos participem das outras atividades, que acontecem até sábado. Também quero agradecer ao deputado Lucas Torres pela iniciativa de trazer mais uma vez a Elero para Buritis e ao nosso presidente Alex Redano por garantir a estrutura e disponibilizar os servidores para atender mais esta demanda”, disse o diretor.



Para o professor Márcio Poeta, que também ministra cursos de oratória pela escola do Legislativo, a participação dos alunos foi especial pela interatividade, atenção e troca de experiências. “Estamos trazendo para Buritis novas oportunidades de conhecimento, especialmente no que diz respeito ao Enem. Todo estudante pensa em estudar numa boa faculdade, ter uma boa profissão e o caminho é o Enem e as aulas preparatórias da Elero ajudam na busca por este objetivo. Sempre tem um aluno que se destaca, mas o que vimos neste primeiro dia são turmas envolvidas, onde a maioria já sabe o que quer. Nossa proposta é ensinar elementos que pontuam em uma redação bem feita, foi uma redação bem estruturada é essencial para uma boa nota”, disse o professor.



Inscrição para o Novo RG



Nesta quinta-feira (4), o estande da Assembleia Legislativa abre espaço para uma ação social e de cidadania. Estarão no parque da Expobur servidores do Instituto de Identificação e Criminalistica (ICC), para a confecção de carteiras de identidade ao moradores de Buritis e região. A ação acontecerá durante todo o dia e é necessário trazer documentos pessoais como a certidão de nascimento ou de casamento atualizadas e comprovantes de endereço.



Agenda



Na sexta-feira (5), a programação da Legislativo segue com os cursos de fotografia e orientação vocacional, nos dois períodos, das 9h às 12h e das 14h às 17h.



No sábado (6) será a oficina de primeiros socorros, à partir das 9h.



Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO