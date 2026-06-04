ONU pede preparação para possível El Niño forte e seus impactos climáticos

Por R7

Publicada em 04/06/2026 às 10h59

A agência meteorológica da ONU (Organização das Nações Unidas) previu um El Niño moderado ou possivelmente forte, que pode elevar as temperaturas globais e aumentar o risco de condições climáticas extremas nos próximos meses.

O fenômeno é um aquecimento periódico das temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico central e oriental, que normalmente dura entre nove e 12 meses, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial.

A OMM disse que as águas quentes do oceano estão impulsionando o desenvolvimento do El Niño e previu temperaturas acima da média na maior parte do mundo de junho a agosto. A OMM disse que é provável que o El Niño continue até novembro.

“Precisamos nos preparar para um evento El Niño potencialmente forte — que exacerbará a seca e as chuvas fortes e aumentará o risco de ondas de calor tanto na terra quanto no oceano”, disse a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo.