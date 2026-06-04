Kim Jong-un anuncia expansão acelerada do programa nuclear e exibe nova fábrica de material atômico

Por CNN BRASIL

Publicada em 04/06/2026 às 10h34

Kim Jong-un inspecionou uma nova fábrica que produz material nuclear para armas e afirmou que planeja "reforçar as forças nucleares do nosso Estado a um ritmo exponencial", segundo reportagem da mídia estatal.

O líder norte-coreano disse que seu país mais que dobrou sua capacidade de produzir material nuclear para armas nos últimos cinco anos e que a nova fábrica ajudará a fortalecer sua dissuasão nuclear, de acordo com a KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia).

Kim instituiu o programa de desenvolvimento de armas nucleares como parte de um plano quinquenal implementado após o fracasso das negociações de desnuclearização com os Estados Unidos, que incluiu três encontros com o presidente americano, Donald Trump, durante seu primeiro mandato.

A Coreia do Norte já possui material nuclear suficiente para até 90 ogivas e acredita-se que tenha montado cerca de 50, de acordo com um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso dos EUA, de março.

A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) informou, também em março, que a Coreia do Norte possui pelo menos duas usinas de enriquecimento nuclear em operação, uma em Yongbyon e outra em Kangson.

A agência afirmou estar monitorando a construção de um novo prédio em Yongbyon, “que possui dimensões e infraestrutura, incluindo fornecimento de energia e capacidade de refrigeração, semelhantes às da instalação de enriquecimento de Kangson”.

“O novo edifício está com a parte externa concluída e os acabamentos internos provavelmente estão em andamento”, destacou o relatório da AIEA.

Em depoimento prestado em abril ao Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes dos EUA, o chefe da Agência de Inteligência de Defesa, tenente-general James Adams, afirmou que a Coreia do Norte estava “construindo uma provável instalação adicional de enriquecimento de urânio em Yongbyon”.

Não foi possível determinar se a instalação visitada por Kim na quarta-feira (3) era essa nova instalação em Yongbyon ou outra planta até então desconhecida. A reportagem da KCNA não informou a localização.

Esta é pelo menos a terceira vez desde setembro de 2024 que a mídia estatal publica fotos de Kim inspecionando uma instalação de enriquecimento de urânio ou de produção de material nuclear.

Expansão do programa nuclear e tecnologia sofisticada

A reportagem da KCNA desta quinta-feira (4) pontuou que a nova usina nuclear emprega "tecnologia mais sofisticada", e imagens fornecidas pela Coreia do Norte mostraram o líder do país caminhando entre fileiras de centrífugas.

Hong Min, pesquisador sênior do Instituto Coreano para a Unificação Nacional em Seul, disse à CNN que a nova instalação revela uma maturação e expansão do programa nuclear da Coreia do Norte.

A reportagem "dá a impressão de que o foco mudou de 'pesquisa e produção' para 'produção em massa e munições'", já que autoridades da indústria de munições e do Instituto de Armas Nucleares acompanharam Kim, avaliou Hong.

Além disso, ao publicar várias fotos mostrando a sala de controle, tubulações de processamento e a área de módulos, a Coreia do Norte "está intencionalmente destacando o aspecto de uma fábrica concluída e em operação", afirmou.

Dar destaque às instalações de produção em vez de testes de armas mais chamativos ou grandes desfiles militares mostra que a Coreia do Norte agora projeta ter a infraestrutura necessária para cumprir seus planos de implantar uma dissuasão nuclear robusta.

Além de expandir sua capacidade de enriquecimento nuclear, a Coreia do Norte vem testando uma variedade de mísseis nos últimos anos e testou com sucesso mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir qualquer ponto dos Estados Unidos, de acordo com a Avaliação Anual de Ameaças de 2026 do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional dos EUA.

Na quarta-feira, Kim Jong-un elogiou os cientistas nucleares do país por cumprirem as metas do plano quinquenal e afirmou que seu potencial nuclear é “inconcebível”.