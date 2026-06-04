FICCO e DENARC apreendem 63 quilos de skunk e prendem trio em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 04/06/2026 às 10h10

Uma operação integrada em Porto Velho resultou na apreensão de cerca de 63 quilos de entorpecentes do tipo skunk. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO e DENARC). Três homens foram presos em flagrante durante a abordagem policial na capital.

A ofensiva aconteceu dentro do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, por meio das ações integradas NARKE 6 e Protetor das Divisas. Ambas as iniciativas são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O foco das equipes é sufocar as rotas logísticas e financeiras de grupos criminosos na região.

Após investigações detalhadas, as equipes de inteligência identificaram o grupo que atuava no armazenamento e na distribuição de drogas na cidade. Os policiais localizaram os suspeitos em um imóvel no bairro Flodoaldo Pontes Pinto. O local servia como base estratégica para esconder o carregamento de skunk.

No momento da abordagem, os agentes prenderam três indivíduos com idades de 20, 20 e 27 anos. Além dos 63 quilos de entorpecentes encontrados no imóvel, a polícia apreendeu uma motocicleta. As investigações apontam que o veículo era utilizado diretamente para o transporte rápido e a entrega das drogas.

Os três envolvidos receberam voz de prisão imediata no local da abordagem. Os suspeitos, a droga de alta potência e o veículo foram encaminhados à sede da Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos. Na unidade de polícia judiciária, foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A apreensão representa mais um golpe contra a estrutura financeira do tráfico de drogas que atua no estado de Rondônia. As forças de segurança pública ressaltaram que as ações integradas de fiscalização e inteligência continuarão por tempo indeterminado. O objetivo é garantir a tranquilidade dos moradores e desarticular novas organizações.