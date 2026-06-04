TRT-14 alcança marco histórico e quita precatórios federais de 2026 dentro do prazo legal de 60 dias

Por CCOM/TRT-14/SEPREC

Publicada em 04/06/2026 às 10h40

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) alcançou um feito histórico em sua trajetória institucional. Pela primeira vez, os precatórios federais do exercício de 2026 foram processados e quitados dentro do prazo legal de 60 dias, contado do efetivo repasse dos recursos pela União Federal.

O resultado representa um marco na gestão dos precatórios federais e evidencia o compromisso permanente do Tribunal com a eficiência administrativa, a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais.

A conquista foi viabilizada pelo trabalho técnico e coordenado da Secretaria de Precatórios, que empreendeu esforços concentrados para assegurar a análise, processamento, conferência e liberação dos pagamentos em tempo razoável, observando rigorosamente os procedimentos legais e os mecanismos de controle exigidos para a responsável governança dos precatórios.

Mais do que o cumprimento de uma obrigação legal, a eficiência na execução dos pagamentos reflete respeito aos(às) jurisdicionados(as) que aguardam a satisfação de créditos reconhecidos definitivamente pela Justiça.

Ao destacar a relevância do resultado alcançado, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, ressaltou que a marca histórica reflete o comprometimento institucional com a excelência da gestão pública e com a efetividade das decisões judiciais.

"A quitação dos precatórios federais do exercício de 2026 dentro do prazo legal de 60 dias representa uma conquista histórica para o TRT da 14ª Região. Este resultado é fruto do planejamento, da responsabilidade administrativa e, sobretudo, da dedicação da equipe envolvida nesse processo. Mais do que cumprir um prazo, estamos reafirmando nosso compromisso com a eficiência, a transparência e a entrega tempestiva dos direitos reconhecidos pela Justiça aos cidadãos que aguardam o recebimento de seus créditos", afirmou o presidente.

A juíza Auxiliar de Precatórios, Fernanda Antunes Marques Junqueira, reforça que o resultado é fruto de uma construção coletiva baseada no aperfeiçoamento contínuo dos fluxos de trabalho, na capacitação das equipes e no comprometimento dos(as) servidores(as) envolvidos(as) em todas as etapas do procedimento. “A realização simboliza a transformação de decisões judiciais em resultados concretos para cidadãos(ãs) e famílias, demonstrando que eficiência, planejamento e dedicação institucional podem converter desafios administrativos em conquistas históricas para a sociedade”, destacou.

Ao cumprir, pela primeira vez em sua história, o pagamento dos precatórios federais dentro do prazo legal de 60 dias, o TRT da 14ª Região reafirma que a excelência na gestão pública não é apenas uma meta institucional, mas um compromisso permanente com a concretização da Justiça.

Fotos: Yonara Werri/CCOM)