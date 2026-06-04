Confusão mobiliza Polícia Militar na região da praça Aluízio Ferreira

Por hora1rondonia.com

Publicada em 04/06/2026 às 10h30

Momentos de tensão e pânico foram registrados na noite de quarta-feira na Avenida Farquar, em frente à Escola Estadual Carmela Dutra e nas proximidades da Praça Aluízio Ferreira, na região central de Porto Velho. O episódio provocou correria, gritaria e apreensão entre dezenas de pessoas que estavam no local, especialmente jovens que frequentavam a praça e a área de alimentação instalada na região. Segundo relatos de testemunhas obtidos pelo portal de notícias Hora1Rondônia, a movimentação repentina fez muitas pessoas acreditarem que um arrastão estaria em andamento.

De acordo com informações apuradas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, a confusão teria começado após um desentendimento envolvendo um grupo de jovens. Em meio ao tumulto, diferentes versões passaram a circular entre as pessoas que estavam presentes. Enquanto alguns afirmavam que integrantes de facções criminosas estariam envolvidos em uma briga, outras testemunhas relataram que criminosos estariam realizando assaltos em série contra frequentadores da Praça Aluízio Ferreira, fato que teria desencadeado o corre-corre generalizado.

A situação rapidamente saiu do controle e o pânico tomou conta da região. Muitas pessoas correram em busca de abrigo e segurança, invadindo inclusive a praça de alimentação localizada nas proximidades. Comerciantes e clientes foram surpreendidos pela movimentação intensa e pelo desespero de quem tentava escapar de uma possível ação criminosa. O cenário gerou medo entre famílias, trabalhadores e frequentadores que aproveitavam a noite no centro da capital.

Diante das diversas ligações recebidas pelo Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), equipes da Polícia Militar foram deslocadas para a região e realizaram buscas e abordagens em grupos de jovens que permaneciam nas proximidades. Durante a ação, os policiais localizaram um adolescente portando uma pequena porção de maconha. O menor foi abordado, identificado e submetido aos procedimentos cabíveis, sendo posteriormente liberado.